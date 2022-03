nPerf : Bouygues Telecom en tête d'un baromètre Wi-Fi

Un nouveau type de baromètre nPerf voit le jour. Pour prendre en compte l'usage de l'Internet depuis un terminal mobile et via le Wi-Fi à domicile.

Après les connexions Internet fixes et les connexions Internet mobiles, nPerf publie un baromètre Wi-Fi des connexions Internet résidentielles en France métropolitaine. Ce rapport pour l'année 2021 est une première en la matière pour nPerf.

Le but annoncé est de compléter le baromètre des connexions fixes qui est essentiellement basé sur des tests depuis un ordinateur. Cette fois-ci, les tests sont exclusivement réalisés sur les réseaux Wi-Fi domestiques et depuis l'application nPerf sur des terminaux Android et iOS.

Les indicateurs retenus sont les mêmes que ceux pour le baromètre des connexions Internet mobiles, dans la mesure où c'est la même application qui est utilisée.

Le Wi-Fi… un goulot d'étranglement

Avec l'ensemble des indicateurs, c'est Bouygues Telecom qui obtient le score global le plus élevé devant Free, Orange et SFR. Bouygues Telecom se distingue en particulier par le débit descendant avec des débits mesurés qui sont en moyenne de l'ordre de 20 Mbps de plus que pour les autres abonnés fixes.

Pour autant, cela ne veut pas dire que Bouygues Telecom arrive en tête sur tous les indicateurs. Free et Orange parviennent également à tirer leur épingle du jeu. Ce n'est par contre pas le cas de SFR qui se retrouve aussi décroché au global. Dans l'absolu, il n'y a toutefois pas de gouffre entre les différentes mesures.

Dans son analyse, nPerf souligne le " lissage des débits mesurés causé par la technologie Wi-Fi. […] Elle ne permet pas de fournir, de par sa conception, des débits aussi élevés que ceux reçus par la box elle-même si celle-ci est fibrée. "

Rappelons que Bouygues Telecom et SFR proposent des box compatibles Wi-Fi 6, ce qui n'est pas le cas pour Free et Orange. Elles sont réservées au haut de gamme… et faut-il encore que la compatibilité des différents terminaux du foyer suive.