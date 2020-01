Internet fixe : nPerf sacre Orange mais Free se rapproche

nPerf a publié son baromètre des connexions fixes en France métropolitaine pour 2019. Quelque 6,7 millions de tests de débits ont été retenus. Parmi ceux-ci, 1,2 million ont concerné des lignes en fibre optique.

Le panel est constitué des utilisateurs de l'application nPerf pour le test de débit Internet. Des résultats issus du test de débit nPerf intégré sur des sites partenaires sont également inclus.

Toutes technologies et opérateurs confondus, le débit descendant moyen a progressé de 44 % en un an pour atteindre 98 Mbps. Le débit montant moyen a progressé de 79 % à 60 Mbps et le temps de réponse moyen (latence) est à 33 ms.

Au global, nPerf estime qu'Orange délivre la meilleure expérience fixe. " L'opérateur historique montre qu'il sait apporter de très bons débits de partout en France avec son mix technologique (FTTH, VDSL2, 4G fixe, montée en débit dans les centre-bourgs). "

Free est néanmoins très proche d'Orange et obtient du reste la première place du classement sur la fibre optique (FTTH).



C'est évidemment la fibre optique et son adoption qui participent massivement au fait que le débit descendant moyen frôle les 100 Mbps en France. nPerf rappelle qu'évidemment, cela ne doit pas faire oublier la " fracture numérique entre les abonnés fibre et les autres. "

Concernant Bouygues Telecom, nPerf souligne qu'il reste proche de Free et Orange. Pour SFR, il y a par contre du retard et notamment au niveau des débits montants. Un dernier point à mettre en relation avec la technologie hybride fibre coaxial.

