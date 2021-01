Internet fixe : nPerf sacre encore Orange pour les performances

nPerf a publié son baromètre des connexions fixes en France métropolitaine pour l'année 2020. Il se base sur les tests de connexion réalisés par les utilisateurs sur nPerf.com et sur les mires de test de débit de sites partenaires.

En 2020, les Français ont effectué plus de 12,2 millions de tests de leur connexion Internet, en nette augmentation de 41 % par rapport à 2019. Faut-il y voir un effet du confinement ? Plus de 2,2 millions de tests ont été enregistrés sur des lignes en fibre optique.

Toutes technologies et opérateurs confondus, le débit descendant moyen a progressé de 34 % en un an à 132 Mbps. Le débit montant moyen a progressé de 47 % à 89 Mbps, le temps de réponse moyen (ou latence) est à 28 ms contre 33 ms en 2019.

Nouveau sacre nPerf pour Orange

Avec un score nPerf de 143 411 nPoints, Orange est une nouvelle fois placé à la première position. Ce score tient compte du débit descendant, montant et de la latence. Orange est suivi de près par Free avec un score de 141 144 points.

Contrairement à 2019, Orange n'a pas bénéficié du meilleur débit descendant pour se classer devant Free qui est en tête sur le débit descendant, et ce d'autant plus par rapport à SFR et Bouygues Telecom. La différence a été faite sur le débit montant et la latence.



Sur la fibre optique (FTTH), la première place d'Orange est également en lien avec ses performances sur le débit montant et la latence. Free demeure en tête sur le débit descendant, mais se retrouve pénalisé par la latence et se fait dépasser - de peu - par Bouygues Telecom sur le score nPerf.

Si en 2019 le score nPerf se jouait dans un mouchoir de poche entre les quatre opérateurs sur la fibre optique, ce n'est plus vraiment le cas en 2020 avec des différences qui commencent à apparaître.

