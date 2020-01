Bon plan : forfait NRJ Mobile Woot 60 Go à 9,99 € par mois pendant 1 an avec un Huawei Y5 offert

En ce début d'année et pour fêter le début des soldes d'hiver, l'opérateur NRJ Mobile propose une promotion très intéressante avec son forfait mobile Woot 60 Go affiché à seulement 9,99 € par mois pendant 1 an mais avec en prime un smartphone Huawei Y5 version 2019 offert ! Explications.

Jusqu'au 21 janvier, vous pourrez en effet profiter de cet excellent bon plan proposé par l'opérateur mobile virtuel NRJ Mobile avec au menu son forfait mobile Woot disposant de 60 Go de données mobiles affiché au prix réduit de 9,99 € par mois pendant 12 mois (le prix passe ensuite à 17,99 € par mois) avec un engagement sur 24 mois et avec, cerise sur le gâteau, un smartphone Huawei Y5 offert !

Pour information, ce smartphone Huawei Y5 version 2019 est vendu au prix officiel de 129,99 € par Huawei, il dispose d'un écran de 5,71" de diagonale, d'une caméra arrière de 13 MP et caméra frontale de 5 MP, de 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, et dispose d'une confortable batterie de 3020 mAh.







Le forfait Woot 60 Go comprend pour sa part les appels illimités en France métropolitaine et depuis l'Europe et les DOM, les SMS et MMS illimités, et donc une enveloppe de données en 4G de 60 Go (débit réduit au-delà) mais également 3 Go en roaming depuis l'Europe et DOM. La carte SIM est facturée 10 € mais l'option Messagerie vocale visuelle est gratuite.

Une offre intéressante pour les personnes à la recherche d'un forfait avec un gros volume data proposé à prix réduit et d'un smartphone associé, d'une grande marque qui plus est.

Découvrir le forfait mobile Woot 60 Go à 9,99 € par mois durant 12 mois avec le smartphone Huawei Y5 offert