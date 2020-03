Nubia Red Magic 5G : le smartphone gaming avec écran 144 Hz et jusqu'à 16 Go de RAM

Profitant de la disponibilité du SoC Snapdragon 865, la marque Nubia (supervisée par ZTE) en profite pour annoncer un nouveau smartphone gaming Nubia Red Magic 5G qui s'annonce plutôt costaud.

Sa dalle 6,65 pouces AMOLED et FHD+ propose un rafraîchissement d'écran 144 Hz, prenant ainsi les devants face à la concurrence en 90 Hz ou plus rarement 120 Hz, pour des animations toujours plus fluides, et un échantillonnage 340 Hz pour une réactivité sans faille ni latence.

On notera que l'affichage ne propose ni trou dans l'écran ni encoche mais loge le capteur photo avant de 8 megapixels dans la fine marge noire au sommet de l'écran. Le lecteur d'empreintes est pour sa part sous l'affichage.

Le dos, au motif en X, montre un triple capteur photo avec un module principal de 64 megapixels, un ultra grand angle de 8 megapixels et un capteur 2 megapixels pour de la macro.

Le Nubia Red Magic 5G comporte en outre des touches sensitives sur l'une des tranches et un connecteur pour ajouter des accessoires. Le puissant SoC Snapdragon 865 aura jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5 pour l'épauler et jusqu'à 256 Go de stockage.

Il profite aussi d'un système de refroidissement avancé ICE 3.0 mixant ventilateur et refroidissement liquide, sans compter un gel spécifique et plusieurs couches de graphite pour accélérer l'évacuation de la chaleur.

Pour sa batterie de 4500 mAh, le Nubia Red Magic 5G pourra profiter d'une charge rapide 55W. C'est aussi un smartphone 5G grâce au modem Snapdragon X55 embarqué.

Plusieurs variantes seront proposées :

8 / 128 : 3799 yuans (487 €)

(487 €) 12 / 128 : 4099 yuans (526 €)

(526 €) 12 / 256 : 4399 yuans (564 €)

(564 €) 16 / 256 : 4999 yuans (641 €)

Une Transparent Edition est aussi prévue en 12 / 256 pour 4599 yuans (590 €) ou en 16 / 256 pour 5199 yuans (667 €). Les précommandes débutent aujourd'hui en Chine pour une commercialisation le 19 mars, et plus tard à l'international sur le site officiel.