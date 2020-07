Nubia Red Magic 5S : le smartphone gaming 5G avec Snapdragon 865+ se dévoile

A son tour, la marque Nubia fait passer son smartphone gaming de référence au SoC Snapdragon 865+ et annonce en Chine le Nubia Red Magic 5S, évolution légère du Red Magic 5G lancé au printemps.

On y retrouve les principales caractéristiques avec un affichage 6,65 pouces FHD+ AMOLED et rafraîchissement d'écran 144 Hz pour des animations toujours plus fluides, ainsi qu'un échantillonnage de 240 Hz et un lecteur d'empreintes sous l'écran.

Le SoC Snapdragon 865+ apportera un surcroît de puissance et la compatibilité 5G, avec des configurations mémoire en 8 / 12 / 16 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1.

Un triple capteur photo est présent à l'arrière avec une configuration 64 / 8 (ultra grand angle) / 2 (Macro) megapixels, tandis qu'on trouvera un capteur 8 megapixels à l'avant.

Le refroidissement du processeur passe toujours par un système de refroidissement liquide et de ventilateur et l'on retrouvera les touches sensitives sur la tranche ainsi que la décoration RGB au dos.

La batterie ne change pas, avec une capacité de 4500 mAh et une charge rapide de 55W. Le Nubia Red Magic 5S est annoncé en Chine pour un lancement le 1er août au prix de :