Nubia Red Magic 5S : le smartphone gaming 5G sous Snapdragon 865+ en précommande à prix réduit

Le Nubia Red Magic 5S est une évolution légère du Red Magic 5G lancé au printemps dernier. Ce smartphone gaming dispose d'un affichage 6,65 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement d'écran à 144 Hz pour des animations toujours plus fluides notamment dans les jeux de type FPS, ainsi qu'un échantillonnage de 240 Hz et un lecteur d'empreintes situé directement sous l'écran.

Il intègre le dernier et surpuissant SoC Snapdragon 865+ avec à la clé puissance et compatibilité 5G, dans des configurations mémoire en 8 / 12 / 16 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1. A noter ue sur le site européen et pour cette précommande, seule la version 12+256 Go est pour le moment proposée.

Au niveau photographie, vous trouverez un triple capteur photo à l'arrière avec une configuration 64 / 8 (ultra grand angle) / 2 (Macro) megapixels, tandis qu'on trouvera un capteur 8 megapixels à l'avant.

Le refroidissement du processeur est toujours optimisé, aspect gaming oblige, avec un système de refroidissement liquide et de ventilateur. On trouvera les touches sensitives sur la tranche ainsi que la décoration RGB au dos.

La batterie possède une capacité confortable de 4500 mAh et une charge rapide de 55W.



Le Nubia Red Magic 5S est disponible depuis ce jour en précommande sur le site européen de la marque dans une unique configuration 12 Go / 256 Go au prix de 579 €. Un coupon de réduction de 10 € est disponible sur le site (inscription à leur newsletter pour l'obtenir). L'expédition et la mise à disposition pour tous se feront le 2 septembre 2020.