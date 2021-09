85 % des démarches administratives essentielles disponibles en ligne

Parmi 250 démarches administratives présentées comme essentielles à la vie quotidiennes des Français, le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques indique que 212 peuvent désormais se faire en ligne.

C'est ainsi un taux de 85 % pour la numérisation de l'administration, alors que l'objectif est de 100 % pour 2022. Ce taux était de 63 % fin 2017. Depuis octobre 2020, la progression a été de 30 démarches supplémentaires en ligne.

Parmi les derniers ajouts, le gouvernement cite le cas de l'établissement d'une procuration de vote, l'inscription en ligne au collège et au lycée, la demande d'aide juridictionnelle. Il ajoute que plus aucun ministère n'est en dessous du seuil de 50 % de numérisation de ses démarches essentielles, et largement au-dessus de 80 % pour la plupart.

Le taux de satisfaction des usagers concernant les services publics serait passé de 72 % en 2017 à 76 % aujourd'hui. Un suivi peut être consulté sur l'observatoire de la qualité des démarches en ligne qui est mis à jour tous les trois mois.

Déploiement de FranceConnect

Permettant d'utiliser un seul compte et un seul mode de passe pour se connecter à près d'un millier de services publics en ligne, FranceConnect est utilisé par 28 millions de Français et devrait atteindre 30 millions d'utilisateurs en fin d'année.

Actuellement, FranceConnect est utilisé chaque semaine par plus d'un million de Français afin d'obtenir l'attestation de vaccination contre le Covid-19 sur le site de l'Assurance maladie.