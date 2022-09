Les numéros en 06 et 07 mieux armés contre le démarchage

Dans le cadre de son travail mené pour une modernisation du plan national de numérotation, l'Autorité de régulation des communications électroniques a annoncé cette semaine que l'utilisation des numéros mobiles qui commencent par les indicatifs 06 et 07 sera exclusivement réservée aux services de communications interpersonnelles.

L'Arcep souligne qu'avec la mesure qui prendra effet à partir de 1er janvier 2023, les usages qui ne relèvent pas des communications entre les personnes basculeront de fait vers d'autres catégories de numéros.

Pour l'Arcep, il s'agit de renforcer la protection de l'utilisateur final face aux volumes importants d'appels et de messages que des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages sont en capacité d'émettre. Une potentielle nuisance avec des appels non sollicités, et alors que les numéros en 06 et 07 sont largement perçus comme des numéros de confiance par les usagers.

0937 à 0939 pour les échanges avec une plateforme technique

Une nouvelle catégorie de numéros commençant par 09 sera par exemple réservée pour permettre aux acteurs intéressés de mettre en œuvre des " solutions innovantes de communications entre un abonné mobile et une plateforme technique. "

Les exemples cités sont ceux de numéros pour établir des conversations par messages entre une enseigne et un client, des utilisations de très courte durée de numéros de téléphone pour des mises en relation via une plateforme de livraison de colis, de chauffeurs VTC.

Pas la panacée

Pour autant, du démarchage pourra toujours passer entre les mailles du filet, ne serait-ce que lorsqu'un démarcheur appelle physiquement et directement. L'association UFC-Que Choisir milite ainsi pour un indicatif unique s'appliquant à l'ensemble des démarcheurs.

Rappelons par ailleurs que même si son efficacité est relative, il existe la liste Bloctel d'opposition au démarchage téléphonique. En outre, il est possible de signaler au 33700 - et aux autorités - du spam SMS ou du spam vocal.