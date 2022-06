Nvidia abandonne déjà sa RTX 3080 12 Go

On se demande encore pourquoi, dans un contexte de pénurie de composants, Nvidia avait fait le choix de décliner sa RTX 3080 en version 12 Go...

Et finalement, Nvidia se posait également la question depuis quelques mois puisque la marque vient d'annoncer stopper la production de ce modèle de cartes, préférant rester sur une gamme plus lisible à base de RTX 3080 10 Go et RTX 3080 Ti.

Il faut dire que la crise des cryptomonnaies et le début de sortie de crise des semi-conducteurs rendent la RTX 3080 Ti plus abordable et accessible aux joueurs au point de venir se positionner sur le même plan que les RTX 3080 12 Go.

La carte graphique sortie en début d'année n'a ainsi plus de raison d'exister. Nvidia chercherait aussi à écouler ses stocks de RTX séries 3000 avant de sortir ses RTX séries 40000.

Par ailleurs, la stratégie au niveau des acheteurs a changé : jusqu'à la fin de l'année, ce sont les modèles les plus rentables, de la RTX 3050 à 3070 qui devraient être les plus populaires tandis que les joueurs à la recherche de plus de puissance devraient reculer leur achat pour se focaliser sur la prochaine génération.