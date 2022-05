Minage de cryptomonnaies : Nvidia sanctionné d'une amende par la SEC

La Securities and Exchange Commission (SEC) inflige à l'entreprise Nvidia une amende d'un montant de 5,5 millions de dollars dans le cadre d'un accord. Le gendarme boursier américain sanctionne le fabricant de puces et cartes graphiques pour des informations dites inadéquates concernant l'impact du minage de cryptomonnaies sur son activité gaming.

Au cours de son exercice fiscal 2018, la SEC reproche à Nvidia d'avoir omis dans ses publications financières de divulguer que le minage de cryptomonnaies était un " élément important de la croissance de ses revenus provenant de la vente de GPU conçus et commercialisés pour les jeux. "

" La demande et l'intérêt pour les cryptomonnaies ayant augmenté en 2017, les clients de Nvidia ont de plus en plus utilisé ses GPU destinés aux jeux vidéo pour le minage de cryptomonnaies. […] Nvidia a privé les investisseurs d'informations essentielles pour évaluer les activités de la société sur un marché clé ", écrit la SEC.

Nvidia s'évite des poursuites

Ce minage fait allusion à la création et validation de nouveaux blocs sur une blockchain qui est le registre décentralisé des transactions chiffrées pour des cryptomonnaies.

Un tel processus demande de déployer de la puissance de calcul afin de résoudre des problèmes mathématiques complexes. C'est le cas avec la preuve de travail pour le bitcoin. Les mineurs peuvent obtenir des récompenses financières en échange.

" Nvidia a donné l'impression que son activité de jeux vidéo n'était pas significativement affectée par le minage de cryptomonnaies ", insiste encore la SEC qui souligne que Nvidia n'a pas admis ni réfuté ses conclusions.