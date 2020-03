Nvidia : deux cartes graphiques avec de grosses configurations repérées

Après Turing gravée en 12 nm, Nvidia est attendue sur une nouvelle architecture Ampere (voire Hopper selon d'autres sources) cette fois gravée en 7 nm qui doit être présentée durant le printemps (à moins que le coronavirus ne joue les perturbateurs).

Deux cartes graphiques ont été repérées en benchmark avec un très grand nombre de coeurs et, même si ces références datent de plusieurs mois, elles pourraient éventuellement correspondre à de futurs produits Nvidia.

La première embarque 118 CU (Compute Units), soit quelque 7552 coeurs CUDA tandis que la seconde propose 108 CU, soit 6912 coeurs CUDA, avec des fréquences de l'ordre 1,10 à 1,11 GHz et avec respectivement 23,8 Go et 46,8 Go de mémoire associée.

Ce type de configuration n'est pas destiné à des cartes graphiques GeForce, ni même Quadro, mais sans doute plutôt à des accélérateurs Nvidia Tesla, en première analyse.

Les valeurs obtenues sur OpenCL tendent aussi à confirmer qu'il s'agit de nouvelles générations d'accélérateurs Tesla, la première allant au-delà des valeurs des Tesla V100 et la seconde fournissant des résultats similaires.