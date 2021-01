Nvidia annonce une GeForce GT1010 à 60 dollars

Nvidia complète son offre de cartes graphiques en abordant le bas de son catalogue et en dévoilant ainsi la GeForce GT 1010. Une carte qui ne fait pas partie donc de la gamme RTX et qui s'adresse surtout aux PC d'entrée de gamme souhaitant un GPU dédié.

La GT 1010 embarque ainsi une puce GTP108 sous architecture Pascal et gravée en 16 nm. Pour Nvidia, il s'agit de remplacer la vieillissante GT 710 qui était encore sous architecture Kepler et gravé en 28 nm.

La carte ne brillera pas par ses performances et sa puce affiche d'ailleurs des caractéristiques limitées : 256 Cuda Cores, 16 TMUs, 16 ROPs et 2 Go de GDDR5 64 bits. La fréquence d'horloge est bloquée à 1468 mHz, elle ne permettra ainsi pas de profiter des jeux AAA, et aura même du mal à concurrencer les derniers iGPU Intel et AMD du moment...