Nvidia : une démo technique sous Unreal Engine 4 pour les cartes RTX

Nvidia a récemment mis en ligne une démo technique exploitant la puissance de l'Unreal Engine 4 afin de démontrer les avantages de la technologie Ray Tracing de ses cartes RTX.

Rappelons que le Ray Tracing est une technologie qui permet de simuler avec réalisme les effets de lumière. Il est question de rendre l'illumination des scènes le plus réaliste possible en permettant à la lumière de rebondir sur les surfaces en fonction des matières et des angles.

Cela permet par exemple de profiter de reflets saisissants sur les surfaces lisses, mais aussi de déformer automatiquement et en temps réel les éléments vus à travers du verre , de proposer des ombres plus réalistes et d'obtenir une immersion impressionnante.

Nvidia met en avant plusieurs technologies comme les RTX Global Illumination, RTX Direct Illumination, RealTime Denoiser, ou DLSS. Chacun peut ainsi tester les scènes et activer ou désactiver les options pour mieux comprendre quels effets sont produits.

Le logiciel de test est accessible sur le site de Nvidia ici.