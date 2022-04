Nvidia : les détails d'Ada Lovelace en fuite

Nvidia ne devrait pas officialiser ses cartes graphiques RTX 4000 avant la fin de cette année, pourtant la marque fait l'objet de nombreuses fuites.

Il y a quelques semaines, le groupe Lapsus$ piratait ainsi la marque et s'emparait de données confidentielles, demandant à Nvidia de payer une rançon pour éviter la diffusion des informations subtilisées.

C'est ainsi que sont apparues plusieurs informations concernant Ada Lovelace, la prochaine architecture GPU de la marque. Des données que Semi Analysis a regroupées dans un tableau permettant de comparer la progression par rapport à l'architecture Ampère (RTX 3000).

On connait ainsi les données de 5 références différentes en préparation pour la nouvelle gamme de Nvidia. L'orientation vers TSMC pour la gravure en 4 NM est confirmée un peu plus, ce qui devrait offrir une belle évolution sur la précédente génération gravée par Samsung en 8 NM.

On repère également une augmentation significative de la mémoire L2 qui passe de 6 MB à 96 MB sur les plus grosses puces et de 2 à 16 MB sur le modèle d'entrée de gamme.

Le nombre de coeurs CUDA explose également sur la puce la plus puissante passe ainsi de 10752 coeurs sur Ampère à 18432 coeurs sur Lovelace...

Restent quelques points noirs : le maintien des bus 128 Bits sur les deux modèles d'entrée de gamme.