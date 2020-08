Nvidia dévoile sa nouvelle puce portable MX450

Alors que les regards se tournent vers les RTX séries 3000, Nvidia vient d'annoncer la sortie se sa puce graphique MX450 PCIe 4.0 pour portables.

Nvidia compte bien ne pas laisser Intel séduire les assembleurs avec ses GPU Xe, et pour ce faire la marque vient d'annoncer la disponibilité de sa nouvelle puce graphique MX450.

Une puce qui gère le PCIe 4.0 ainsi que la ram GDDR5 et 6, et qui vise donc les portables de milieu de gamme principalement dédiés aux tâches bureautiques, mais qui pourraient être amenés à jouer occasionnellement, ou à réaliser du traitement vidéo ou graphique de façon ponctuelle.

Nvidia se positionne ainsi face à Intel et à son architecture Tiger Lake qui proposera une partie graphique XE intégrée ou via DG1 dans le cadre d'une carte dédiée. La marque évoque des performances accrues dans l'édition photo, le montage vidéo et les jeux par rapport à la précédente MX350.

L'architecture de la puce n'est pas dévoilée, mais la page dédiée sur le site de Nvidia dévoile quelques informations, notamment la capacité d'être associée à de la GDDR5 ou 6, la gestion des technologies Optimus ou engore GPU Boost, DirectX 12.1... NoteBookCheck indique qu'il pourrait s'agir d'une puce TU117 (soit celle équipant les GTX 1650) modifiée avec des fréquences limitées.