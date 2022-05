Nvidia GeForce RTX 1630 : la carte graphique Turing arriverait un peu plus tard

Nous voici le 31 mai et la rumeur d'un lancement d'une nouvelle carte graphique Nvidia GeForce GTX 1630 ne s'est pas concrétisée. Le site Videocardz indique avoir eu vent d'une nouvelle date dans deux semaines.

C'est donc désormais pour le 15 juin que la carte graphique se dévoilerait, avec un lancement relativement discret dans la mesure où aucun modèle de test ne serait proposé en amont, hors contacts directs de Nvidia.

Pour rappel, la GTX 1630 n'est pas exactement une carte graphique de nouvelle génération dans la mesure où elle reste sur l'architecture Turing avec gravure en 12 nm.

Configuration légère pour petit prix

Elle exploitera un GPU TU117-150 de 512 coeurs CUDA avec 4 Go de mémoire GDDR6 et un bus mémoire 64-bit qui lui offrira une bande passante de 96 Go/s tandis que le TDP restera à 75W.

Il s'agira d'une carte graphique économique et sans doute destinée à l'espace tarifaire sous les 200 dollars, même si rien ne transpire encore de son prix. Elle est censée remplacer la GTX 1050 Ti sous Pascal et constituer une offre de base sur un créneau de l'entrée de gamme qui pourrait de nouveau intéresser les grands noms du secteur avec l'arrivée d'Intel et de ses cartes graphiques ARC A.