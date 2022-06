Nvidia GeForce GTX 1630 : la carte graphique confirmée par Colorful

En attendant les RTX 40 au second semestre, Nvidia devrait bien proposer une carte graphique GeForce GTX 1630 avec architecture Turing sous peu afin de compléter son offre en entrée de gamme avant l'arrivée d'Intel et de ses cartes ARC A.

Si les informations ont surtout été le fait de rumeurs jusqu'à présent, la carte est désormais listée noir sur blanc chez Colorful, confirmant un lancement qui pourrait intervenir dès le 28 juin, selon les dernières fuites.

Credit : Videocardz

Le site Videocardz a même mis la main sur des rendus de cette future GTX 1630 BattleAx de la marque et confirme un design qui sera très similaire à celui de la GTX 1650.

Une réédition allégée de la GTX 1650

Même couleur, même double ventilateur, même triple connectique DVI / HDMI / DisplayPort et même connecteur d'alimentation 6 broches, l'adaptation matérielle sera minime.

GTX 1630 BattleAX Colorful (credit : Videocardz)

La carte graphique exploitera un GPU TU117-150 avec 512 coeurs CUDA (au lieu de TU117-300 et 896 coeurs CUDA pour la GTX 1650) et 4 Go de mémoire GDDR6 associé à un bus 64-bit (au lieu de 128-bit) qui ramène sa bande passante à 96 Go/s, et toujours avec un TDP de 75W.

Elle devrait être proposée à un tarif très attractif et permettre une transition bienvenue par rapport aux antiques cartes graphiques avec architecture Pascal