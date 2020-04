Nvidia GeForce GTX 1650 avec GDDR6 : un refresh de la gamme

Lancée avec de la mémoire GDDR5 l'an dernier, la carte graphique GeForce GTX 1650 de Nvidia va évoluer pour accueillir de la mémoire GDDR6, ce qui semble confirmer une volonté d'évolution légère de la gamme dont certains indices avaient émergé ces dernières semaines.

Plusieurs références de GPU MSI GTX 1650 avec GDDR6 avaient en effet été repérées dans les listings de l'EEC (Eurasian Economic Commission) en début d'année et ce sont maintenant des cartes GeForce GTX 1650 de Gigabyte qui ont été détectées chez le revendeur allemand PC Service Point par @momomo_us.

Si l'information n'apparaît pas directement dans la fiche technique qui se contente d'évoquer la présence de 4 Go de mémoire, le suffixe D6, déjà visible avec les dénominations de MSI, plaide pour un passage à la mémoire GDDR6.

Les noms de référence chez Gigabyte changent aussi de 1650 sur les versions classiques avec GDDR5 à 1656 sur ces nouvelles variantes. Beaucoup de "6", donc, dans ces futurs modèles, ce qui fait logiquement penser à l'intégration de mémoire GDDR6.

Les fiches techniques repérées ne détaillent pas non plus les qualités de la mémoire GDDR6 proposée. De 4 Go de GDDR5 en 8 Gbps fournissant une bande passante de 128 Go/s, les nouveaux GPU pourraient passer à 4 Go de GDDR6 en 12 Gbps pour une bande passante de 192 Go/s.

MaJ : le lancement des nouvelles cartes GeForce GTX 1650 se confirme avec des GPU passant à la mémoire GDDR6 mais conservant la même dénomination. Seule la mention GDDR6 sur l'emballage les distingue des versions antérieures en GDDR5.

Le design des deux cartes graphiques est aussi légèrement différent dans ses coloris et ses connectiques. La nouvelle carte graphique exploite bien de la GDDR6 avec une bande passante de 192 Go/s et conserverait en principe le GPU TU117-300 du modèle initial.