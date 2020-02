Nvidia officialise ses GPU GeForce MX330 / MX350 pour PC portables

Le groupe Nvidia lance discrètement ses nouveaux GPU GeForce MX330 et MX350 pour ordinateur portables d'entrée de gamme.

On les voyait venir depuis quelques semaines, en remplacement des actuelles MX230 et MX250 : de nouvelles cartes graphiques pour PC portables d'entrée de gamme sont désormais listées au catalogue.

Les GPU GeForce MX330 et MX350 conservent l'architecture Pascal gravée en 14 ou 16 nm (toujours pas de Turing en 12 nm ici) et exploitent toujours de la mémoire GDDR5.

Nvidia fournit peu de détails techniques sur ces nouvelles solutions mais on sait que la MX330 embarque 384 coeurs CUDA tandis que la MX350 en propose 640 et les fréquences seraient autour de 1350 / 1460 MHz pour la MX330 et 1530 / 1594 MHz pour la MX350 (à confirmer).

Selon les informations de Notebookcheck, les composants ont un TDP de référence de 25W (ajustable selon les besoins des fabricants) et la MX330 est essentiellement un rebadging de la MX250. Et si la MX330 passe par un GPU GP108, sa grande soeur MX350 profite du GPU GP107 de la GTX 1050.

Toutefois, avec son TDP plus bas, ses performances devraient plutôt se rapprocher de celles de la GTX 960M, en se situant légèrement au-dessus d'elle. Les cartes graphiques étant désormais listées sur le site officiel, les premiers appareils équipés ne devraient plus tarder à être annoncés.