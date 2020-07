Nvidia GeForce Now : la synchronisation de la bibliothèque Steam est disponible

Après avoir vu plusieurs éditeurs quitter sa plateforme de CloudGaming, Nvidia annonce que le GeForce Now intègre désormais la fonctionnalité Game Sync.

Nvidia vient d'annoncer le support, au sein de son service Cloud Gaming GeForce Now, de la fonctionnalité Game Sync. Il s'agit d'une option qui permet aux utilisateurs de remplir automatiquement leur bibliothèque avec l'ensemble des jeux compatibles possédés sur la plateforme Steam.

Plus besoin donc de faire un ajout au cas par cas, ni de racheter des titres que l'on a déjà sur Steam pour en profiter au sein du GeForce Now (sous réserve que la plateforme les propose déjà dans son catalogue). L'option Game Sync ne concerne que la plateforme Steam pour l'instant, elle impose de lier ses comptes Steam et Nvidia.

L'option a été déployée dans la version 2.0.22 de l'application GeForce Now. Les jeux ainsi synchronisés seront accessibles depuis la bibliothèque de l'intégralité des clients GeForce Now, sur PC, Mac, mobile, tablettes, boitiers TV Nvidia Shield...