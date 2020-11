Nvidia GeForce RTX 30 : la pénurie de cartes graphiques va s'étendre sur 2021

Lancées dès septembre, les premières cartes de la famille RTX 30 sous Ampere de Nvidia ont connu une rupture de stock immédiate, entre faible disponibilité et scalping.

Evoquant plutôt un très grand succès pour ses nouveaux GPU tout en reconnaissant que la production avait du mal à suivre en ces temps de coronavirus, le CEO de Nvidia avait prédit une situation de pénurie s'étendant au moins jusqu'à la fin de l'année.

Dans une nouvelle déclaration, la directrice financière, Colette Kress, confirme que la pénurie est toujours d'actualité et devrait s'étendre au moins jusqu'à la fin du trimestre fiscal en cours, c'est à dire fin janvier 2021.

Elle rappelle que les problématiques de production sont généraux, réduisant les capacités et allongeant les cycles de production, et qu'il faudra encore plusieurs mois avant d'espérer un retour vers plus de normalité.

Problèmes de production dans toute l'industrie

Nvidia fait graver ses GPU en 8 nm chez Samsung mais les rendements et capacités alloués à cette technique restent inconnus face aux puissants moyens de production en 7 nm du concurrent TSMC.

Le CEO Jen-Hsun Huang continue cependant d'affirmer que la montée en production des cartes graphiques est la plus rapide de l'histoire de Nvidia et qu'une puissante demande est à l'origine de cette situation.

Le concurrent AMD, qui vient de lancer ses premières cartes Radeon RX 6000, est finalement dans la même situation, les GPU Radeon RX 6800 et RX 6800 XT étant passés en rupture de stock dès leur arrivée sur le marché, rendant globalement les cartes graphiques gaming haut de gamme de nouvelle génération quasiment impossibles à obtenir.