Nvidia GeForce RTX 30 Mobile : les premiers GPU intégrés aux PC portables dès janvier

Il y aura bien des cartes graphiques RTX 30 mobiles chez Nvidia avec trois déclinaisons : RTX 3080 / RTX 3070 / RTX 3060, les deux premières arrivant dès le début de l'année prochaine.

Selon le site Wccftech, la firme conserverait les GTX 1650 Ti et GTX 1660 Ti en ouverture de gamme et les premières cartes RTX 30 mobiles seraient annoncées dès janvier 2021 mais n'arriveraient chez les grandes marques qu'à partir d'avril pour les coupler aux nouvelles générations de processeurs.

Les tarifs des GPU seront conséquents : 999 dollars pour la RTX 3060, 1299 dollars pour la RTX 3070 et 1999 dollars pour la RTX 3080 et on y trouvera 16 Go de mémoire VRAM, avec une variante à 8 Go pour la RTX 3060.

La même source note que l'arrivée des processeurs Ryzen 5000 Mobile (Cezanne-H) va permettre d'y associer les cartes graphiques RTX 30 de Nvidia, ce qui permettra aux intégrateurs de les coupler aussi bien avec des processeurs Intel qu'AMD.

En prévision de cette évolution, les stocks de cartes graphiques RTX 20 mobiles haut de gamme devraient être écoulés plus rapidement sur la fin d'année grâce à de fortes promotions pour laisser place à la nouvelle gamme.