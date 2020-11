Nvidia GeForce RTX 3060 Ti : les scores sur 3DMark promettent de belles performances

La future carte RTX 3060 Ti de Nvidia s'annonce intéressante à plus d'un titre : moins chère pour des performances pas si éloignées de la RTX 3070.

La carte graphique RTX 3060 Ti de Nvidia portera l'architecture Ampere et la gamme RTX sous la barre des 400 dollars, ce qui en fera la moins onéreuse de la nouvelle série, mais elle devrait offrir malgré tout de solides performances.

Avec une base GA104 comme la RTX mais dans une version allégée et toujours 8 Go de mémoire GDDR6 (14 Gbps, bus 256-bit), elle montre déjà qu'elle sera au niveau de la RTX 2080 Super sous Turing et largement au-dessus de la RTX 2060 Super dont elle est le prolongement, pour un tarif inférieur puisqu'on l'attend à 399 dollars.

Sur 3DMark, les premiers résultats sur les tests Fire Strike (30 706) et TimeSpy (12 175) diffusés par le site Videocardz, révèlent que la carte GeForce RTX 3060 Ti ne serait que 12% moins performante que la RTX 3070 pour un prix plus bas de 20% (au moins pour le tarif de référence, hors spéculation).

Videocardz note que l'écart de performance avec la RTX 3070 sera sans doute encore moindre avec les éditions custom des différents fabricants, ce qui pourrait définitivement faire de la RTX 3060 Ti une arme de poids dans la démocratisation de l'architecture Ampere et la bataille face aux cartes Radeon RX 6000 d'AMD...du moins si les stocks arrivent à suivre.

Les cartes graphiques de Nvidia comme d'AMD ont subi des ruptures de stock dès le début de leur commercialisation, entre faible production et scalping, et la situation pourrait perdurer plusieurs mois encore, faisant le jeu de la spéculation.