Nvidia GeForce RTX 3060 Ti : la carte graphique disponible à 15h, il va falloir être rapide !

La toute dernière carte graphique Nvidia RTX 3060 Ti arrive en France officiellement aujourd'hui, et plus particulièrement à 15h chez Materiel.net. Attention, il faudra vous montrer rapide pour en acquérir une !

Depuis leurs officialisations en septembre, toutes les cartes graphiques Nvidia RTX 30 sont extrêmement difficiles à se procurer, voir quasi impossible, à l'image des ruptures de stock des consoles PS5 et Xbox Series X. La demande est forte, très forte même et les stocks faibles.

C'est dans ce contexte que la toute nouvelle GeForce RTX 3060 Ti débarque officiellement aujourd'hui en France, l'occasion pour certains de tenter de l'acheter, mais il va falloir se montrer véloce et habile du refresh ! Cette dernière devrait être disponible chez nombre de e-commerçants dont vous trouverez la liste ci-dessous, mais nous avons eu la confirmation de Materiel.net pour une mise en ligne à 15h00 sur cette page. Abusez du refresh et soyez rapides !

Vous pourrez également tenter de l'acheter ailleurs même si nous n'avons pas pour ces derniers confirmations de leur approvisionnement :



Pour rappel, la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 Ti possède un GPU embarquant 4864 coeurs CUDA avec des fréquences de 1,4 GHz en base et 1,67 GHz en Boost, et 8 Go de mémoire GDDR6 avec bus 256-bit, le tout avec un TGP de 200W.

Elle offre des performances supérieures à la RTX 2080 Super pour du jeu en 1080p et 1440p, avec un tarif officiel très intéressant de 419 € ce qui fait d'elle la carte de prédilection de nombreux gamers. A noter que les versions custom seront plus chères, par exemple MSi vient tout juste d'annoncer des tarifs "prix catalogue" de 449 euros pour la RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC, de 479 euros pour la RTX 3060 Ti VENTUS 3X OC et de 519 euros pour la RTX 3060 Ti Gaming X Trio (boost à 1830 Mhz).

Un abonnement d'un an au cloud gaming GeForce Now de Nvidia sera proposé pour tout achat d'une carte RTX 3060 Ti.