Nvidia GeForce RTX 3060 Ti : la carte graphique gaming Ampere officialisée à 419 €

Les cartes graphiques RTX 30 sont très difficiles à dénicher depuis leur lancement en septembre / octobre mais cela n'empêche pas Nvidia de dérouler sa gamme et d'ajouter un nouveau membre avec la GeForce RTX 3060 Ti.

La carte graphique a été largement dévoilée ces dernières semaines avant son officialisation et vient compléter l'offre gaming avec la dernière achitecture Ampere proposant raytracing en temps réel et filtre DLSS.

Le GPU embarque 4864 coeurs CUDA avec des fréquences de 1,4 GHz en base et 1,67 GHz en Boost, et 8 Go de mémoire GDDR6 avec bus 256-bit, le tout avec un TGP de 200W.

Empruntant beaucoup à la RTX 3070, elle offre des performances supérieures à la RTX 2080 Super pour du jeu en 1080p et 1440p, avec un tarif alléchant puisqu'elle est officiellement commercialisée au prix de référence de 419 €.

La carte graphique RTX 3060 Ti sera disponible à partir du 2 décembre 2020 en version custom (fréquences stock et overclockées en usine) chez les partenaires habituels tels que Asus, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY et Zotac, en plus de la version Founders Edition (FE) de Nvidia.

Un abonnement d'un an au cloud gaming GeForce Now de Nvidia sera proposé à l'achat d'une carte RTX 3060 Ti.