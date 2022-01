Nvidia GeForce RTX 3090 Ti : des tarifs jusqu'à 3900 € ?

Durant sa conférence de presse pour le salon CES 2022 de Las Vegas début janvier, Nvidia a brièvement confirmé l'existence d'une nouvelle carte graphique GeForce RTX 3090 Ti qui constituera le nouveau modèle ultra premium de la marque.

S'il faudra patienter encore un peu pour une officialisation formelle, on sait déjà qu'elle proposera un GPU GA102-350 avec 10752 coeurs CUDA et 24 Go de mémoire GDDR6X en 21 Gbps et bus mémoire 384-bit assurant une bande passante totale de plus de 1 To/s.

On s'en doute, une telle bête de course ne sera pas donnée, et plus encore avec la crise des semiconducteurs et la pénurie ambiante des cartes graphiques qui multiplie les prix par deux, voire par trois.

En amont de l'annonce officielle, plusieurs variantes de RTX 3090 Ti chez MSI ont fait leur apparition chez un revendeur suisse et affichent des tarifs très conséquents (s'ils sont authentiques).

Les tarifs démarrent ainsi vers 3130 € et s'étirent jusqu'à l'équivalent de 3900 €, ce qui les placent un gros cran au-dessus de la RTX 3090, située vers 2400 à 2800 €, et qui n'est pas très loin de certaines prévisions qui anticipent un tarif proche des 4000 € en tenant compte des contraintes du marché.

Avec les problèmes supposés de production de la carte graphique, en cours d'investigation, le lancement pourrait connaitre un léger report alors que le lancement reste attendu ce mois-ci.