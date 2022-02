Piratage de Nvidia ? Le groupe enquête sur un incident

Spécialiste des GPU et avec des processeurs pour couvrir divers domaines (datacenters, IoT, automobile...), le fabricant américain Nvidia a indiqué enquêter sur un incident, tout en précisant qu'il n'y avait pas eu d'impact sur ses activités.

" Nous travaillons toujours à évaluer la nature et la portée de l'événement et nous n'avons pas d'informations supplémentaires à partager pour le moment ", a déclaré Nvidia dans un communiqué (Reuters).

The Telegraph avait laissé entendre une cyberattaque, tout en rapportant une panne de plusieurs jours ayant touché le système d'email interne de Nvidia ainsi que des outils de développement à la suite d'une intrusion malveillante dans le réseau informatique du groupe.

Le système d'information compromis ?

Cet incident aurait complètement compromis les systèmes internes de Nvidia, mais Bloomberg a toutefois largement tempéré en faisant allusion à une attaque relativement mineure dans le but d'installer un ransomware, et sans lien avec le contexte géopolitique et la guerre en Ukraine.

BleepingComputer se fait en tout cas l'écho des déclarations d'un groupe dénommé Lapsus$ qui revendique l'exfiltration de 1 To données depuis le réseau de Nvidia. Ce groupe serait basé en Amérique du Sud.

À voir dans les prochains jours comment et si la situation va évoluer...