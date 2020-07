Nvidia s'intéresse au rachat d'ARM

ARM, la société à l'origine de l'architecture qui anime tous les smartphones dans le monde et une grande partie de l'électronique avancée est à vendre. Et parmi les potentiels racheteurs, on compte la société Nvidia, particulièrement intéressée par ce rachat qui pourrait lui permettre de devenir un mastodonte du marché des semi-conducteurs.

La société ARM se charge ainsi depuis 1990 de développer des architectures, des plans qu'elle vend aux entreprises pour la production de processeurs personnalisés. Parmi les plus gros clients de la société, on peut citer Samsung, Qualcomm, Apple... La firme avait été rachetée en 2016 par le conglomérat Softbank pour 32 milliards de dollars. Mais le groupe japonais souhaite se séparer d'ARM, soit en vente partielle ou totale.

Pour Nvidia, cette acquisition pourrait faire de la marque un véritable ogre sur le marché : le secteur affiche des besoins grandissants de puces et nouvelles architectures optimisées, notamment dans les data-centers et pour l'Internet des objets ainsi que la 5G.

Mettre la main sur ARM, c'est aussi mettre la main en partie sur Apple et Samsung puisque les deux marques exploitent des puces ARM dans leurs terminaux actuels, mais aussi dans les prochaines générations. Apple a été approché par Softbank pour un rachat, mais a décliné l'offre : l'autorité de la concurrence n'aurait de toute façon pas validé l'acquisition.

Nvidia pourrait également être évincé du rachat pour des raisons similaires... Selon Bloomberg, il y aurait ainsi plus de chance de voir la transaction s'effectuer avec Cadence Design Systems, un spécialiste du traitement de l'image et de signal Radar / Lidar.