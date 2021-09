Nvidia lance sa technologie DLAA

Nvidia vient d'annoncer le lancement de sa technologie DLAA, et c'est The Elder Scrolls Online qui en profite le premier.

Nvidia a ainsi déployé sa technologie DLAA en premier lieu avec The Elder Scrolls Online en partenariat avec Zenimax Online.

Il s'agit d'une technologie proche du DLSS (Deep Learning Super Sampling) qui permet d'alléger les calculs nécessaires au GPU en jouant sur différents niveaux de définition et d'upscaling en fonction de la profondeur de champ.

Le DLAA (Deep Learning Anti Aliasing) exploite également des algorithmes gérés par une intelligence artificielle, mais ne propose pas d'upscaling, il se contente de se focaliser sur l'anticrénelage.

L'anticrénelage est une fonction qui propose de lisser les contours des éléments en 3D afin de limiter l'effet escalier. Cette technologie se veut particulièrement gourmande pour les puces graphiques.

Contrairement au DLSS, les joueurs ne gagneront pas en fluidité dans les jeux, mais pourront profiter d'images plus nettes et de rendus plus lisses, sans perdre en performances. Reste à savoir si Nvidia compte limiter cette technologie à sa gamme RTX ou si les cartes plus anciennes seront également concernées.