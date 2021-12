Nvidia officialise les MX 550, MX 570 et RTX 2050 pour mobile.

Il y a quelques jours, Nvidia annonçait la sortie prochaine des puces MX550 qui viendront prendre le relai de la MX450 déployée l'année passée et qui constituait jusqu'ici le haut du segment milieu de gamme sur mobile.

Nvidia différencie ainsi sa gamme MX des solutions RTX plus largement orientées vers les joueurs. Mais la marque souhaite relever un peu le niveau et annonce l'arrivée prochaine d'une puce MX 570 qui viendra se positionner au-dessus de la MX 550 en termes d'équipement et de performances, afin de revaloriser l'offre des portables orientés sur le multimédia et le milieu professionnel.

La MX570, tout comme la RTX 2050 hériteront du GPU GA107 et seront donc sous architecture Ampère, il s'agit du même GPU qui équipe les RTX 3050 et RTX 3050 Ti Mobile.

Concernant la première, Nvidia indique qu'il s'agira de la plus rapide des puces GPU MX orientée vers le travail et les loisirs. Elle est équipée de coeurs CUDA plus économes en énergie et de vitesse mémoire plus rapides que les GPU MX précédents. Nvidia oriente sa puce davantage vers la retouche photo, le montage vidéo et les jeux. Elle embarquerait 2048 coeurs CURA et 2 Go de GDDR6 à 12 Gbit/s sur un bus 64 bits. Architecture Ampère oblige, elle pourrait profiter de quelques coeurs Tensor et RT, on évoque respectivement 16 et 64 coeurs et donc la possible prise en charge du Ray Tracing et du DLSS.

La RTX 2050 devrait constituer l'entrée de gamme des GPU mobiles purement orientés vers le jeu vidéo avec la prise en charge des technologies Ray Tracing, DLSS, Reflex, Broadcast... Nvidia assure une compatibilité avec la technologie Nvidia Optimus pour garantir un ajustement des performances et de la consommation en fonction de l'usage du portable.

Aucune date de sortie n'a été confirmée pour l'instant.