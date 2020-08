Nvidia RTX 3000 sous Ampere : premier teasing officiel

Les cartes graphiques RTX 3000 deviendront bientôt réalité et Nvidia commence à teaser pour un "utimate countdown" qui ramène aux débuts des cartes GeForce.

Les choses sérieuses vont bientôt commencer pour les cartes graphiques RTX 3000 de Nvidia sous architecture Ampere. Le teasing officiel vient de débuter sur les réseaux sociaux avec un hashtag #UltimateCountdown.

Les premiers éléments ne dévoilent encore rien de ce qui va être annoncé, pas même le nom des GPU, mais une bannière annonce " 21 Days. 21 Years ", faisant référence au 31 août 1999, date du lancement de la GeForce 256, et le mettant en relation avec le 31 août 2020 qui pourrait donc être la date de présentation de la nouvelle génération de cartes graphiques (et non le 9 septembre comme évoqué précédemment).

Il s'agit sans doute du démarrage d'une campagne promotionnelle qui va dévoiler des éléments de la gamme petit à petit ces prochaines semaines. La rumeur veut que les premiers GPU disponibles soient les modèles haut de gamme RTX 3080 / RTX 3080 Ti dès le mois de septembre, avant de dérouler la gamme (RTX 3070, RTX 3060) durant les mois d'octobre et de novembre.

Le concurrent AMD devant présenter ses GPU Big Navi avant la fin de l'année (et même avant le lancement des consoles PS5 de Sony et Xbox X Series de Microsoft), Nvidia a tout intérêt à se positionner dès à présent pour capter l'attention à lui.