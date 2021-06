Nvidia RTX 3060 et 3080 Ti LHR : la limitation du cryptominage est bien là

Les premières cartes graphiques RTX de Nvidia estampillée LHR viennent de tomber entre les mains des premiers utilisateurs, et il est l'heure de constater leurs performances dans les premiers benchmarks.

Pour répondre à la gronde des joueurs liés à la pénurie de cartes graphiques RTX séries 3000 entrainée à la fois par la situation sanitaire et le travail des scalpers qui alimentent surtout les fermes de minage de cryptodevises, Nvidia a mis en place de nouveaux bridages sur ses cartes.

Plus question pour Nvidia de voir ses RTX tomber entre les mains des mineurs, le datamining est devenu un véritable fléau pour la marque qui voit la majorité de ses cartes partir dans des RIG de minage. Pour remettre ses cartes graphiques entre les mains des joueurs, Nvidia a développé de nouveaux verrous logiciels et matériels qui visent à repérer l'utilisation des cartes lors du minage et de saboter ainsi leur efficacité, le Hashrate.

Ces cartes sont estampillées LHR et deux références s'affichent dans des benchmarks : la RTX 3060 et la RTX 3080 Ti LHR.

La première voit ainsi ses performances passer de 40 Mh/s a 22 Mh/s tandis que la seconde passe de 90 à 58 Mh/s soit l'équivalent de 1,3 dollar par jour au cours actuel du bitcoin, et 4 dollars pour la RTX 3080 Ti, et ce sans compter la consommation électrique. L'amortissement des cartes LHR prend un sérieux coup et devrait dissuader les mineurs d'investir dans ces cartes désormais.

Espérons seulement qu'Nvidia a bien sécurisé ses verrous et qu'aucun ne sera contourné comme c'était le cas avec les premières RTX 3060.