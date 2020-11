Nvidia RTX 3060 Ti : la sortie reportée à décembre

La très attendue RTX 3060 Ti de Nvidia ne sera finalement pas lancée ce mois de novembre : de nouvelles informations indiquent que le fondeur a fait le choix de reculer la date de sortie de sa nouvelle carte graphique, désormais prévue pour décembre.

Rien ne va plus chez Nvidia qui ne dispose toujours pas de stocks réguliers sur ses modèles haut de gamme et qui a récemment reporté la sortie de sa RTX 3070 de deux semaines, puis annulé tout simplement les RTX 3080 20 Go et RTX 3070 16 Go.

Désormais, la RTX 3060 Ti est attendue pour le 2 décembre, il faudra donc encore patienter pour mettre la main sur la plus accessible des RTX de dernière génération.

Aucune information n'a filtré quant aux motifs de ce report, mais les problèmes d'approvisionnement pourraient bien être la cause principale. La marque pourrait également conserver sa carte quelques jours pour réviser son prix et mieux s'adapter à la sortie des RX 6000 d'AMD qui s'annoncent plus performantes et moins onéreuses.