Nvidia : la RTX 3080 avec 12 Go de RAM lancée le 11 janvier

C'est toujours dans un contexte de pénurie et de prix largement gonflés que la RTX 3080 associée à 12 Go de RAM s'apprête à sortir sur le marché.

Alors même qu'il reste complexe de mettre la main sur les différentes références de cartes graphiques (Nvidia ou AMD) du fait de stocks limités ou de prix multipliés par 3 ou plus, nous apprenons que la nouvelle RTX 3080 associée à 12 Go devrait prochainement sortir.

Selon WCCFTech, la sortie de la carte est calée au 11 janvier prochain à 15h en France.

Rappelons qu'il s'agit là d'un petit refresh de la RTX 3080, première carte de la gamme Ampere à avoir été commercialisée.

Contrairement à ce que Nvidia nous avait proposé l'année dernière, il ne s'agira pas d'une version "SUPER", mais les améliorations sont toutefois bel et bien présentes. Il s'agira principalement de profiter de 12 Go de RAM avec une interface de 384-bit alors que la version jusqu'ici proposée se limite à 10 Go de RAM en 320-bit.

De fait, la bande passante mémoire augmente et passe de 760 à 912 Go/s. Le GPU en lui même évolue et passe du GA102-200 au GA102-220 qui se dote de 8690 coeurs CUDA, 70 coeurs RT et 280 coeurs Tensor.

De quoi proposer une belle évolution des performances, à condition de pouvoir mettre la main sur la carte , d'autant que son tarif conseillé n'a pas été communiqué.