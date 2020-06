Nvidia RTX 3080 : enquête ouverte sur les fuites, plusieurs variantes et mémoire GDDR6X ?

Le groupe Nvidia a dévoilé il y a peu son architecture Ampere et annoncé les premiers produits destinés au monde de l'entreprise. Pour le grand public, il faudra patienter encore quelques mois, dans l'attente d'une série de cartes graphiques GeForce RTX 3000 dont on pourrait commencer à attendre parler au mois de septembre.

Aussi, quand des images censées montrer la future RTX 3080 apparaissent dès à présent sur les réseaux sociaux chinois, la firme n'a sans doute pas apprécié de voir ce secret éventé.

Il se murmure donc qu'elle aurait ouvert une enquête interne dirigée contre ses sous-traitants produisant les versions Founders Edition : Foxconn et BYD. Selon Videocardz, les images sont sorties alors même que les responsables produits et ventes de Nvidia n'avaient pas encore eu l'occasion de voir le produit.

Il y a eu beaucoup de discussions concernant le design montré sur cette carte graphique dotée d'un ventilateur de chaque côté de la carte mère et d'un imposant dissipateur thermique.

Selon les rumeurs, il existerait trois variantes de la carte graphique reposant sur la même board PG132 avec des différences autour de la mémoire embarquée et de l'alimentation.

On parle également d'une carte RTX 3080 (non Ti) qui embarquerait un GPU GA102 et 10 Go de mémoire dédiée avec un bus 320-Bit, contre 8 Go pour la RTX 2080. Et l'on fantasme déjà sur la présence de mémoire GDDR6X alors que le déploiement de la GDDR6 bat son plein et qu'aucun fournisseur de mémoire n'a encore évoqué de projets au-delà, ce qui laisse dubitatif sur la crédibilité de la rumeur, issue toutefois du leaker qui avait repéré l'accélérateur Nvidia A100 avant l'heure.

Selon d'autres rumeurs, la gamme Titan de cartes de gamme haut de gamme serait remplacée par une dénomination RTX 3090, au lieu d'un nom faisant suite à la Titan RTX.

Malgré son positionnement en principe plutôt professionnel et donc distinct des séries RTX tournées vers le gaming et la créativité, la carte graphique serait donc moins différenciée sous Ampere et se positionnerait juste au-dessus de la RTX 3080 mais avec 24 Go de mémoire GDDR6X, un bus 384-Bit et un TDP de 350W, contre 320W pour les RTX 3080 et dérivées.