RTX 3090 Ti pour le 29 mars : ça se confirme

Nvidia aura bientôt un nouveau membre ultime dans sa gamme de cartes graphiques RTX 30 avec architecture Ampere. La firme semble avoir résolu les problèmes de design de sa carte graphique GeForce RTX 3090 Ti et s'apprête à l'annoncer à la fin du mois de mars.

La date d'une présentation le 29 mars évoquée il y a quelques jours se confirme dans des documents vus par Videocardz qui établissent le lancement à cette date, de même que la levée d'embargo des tests de la nouvelle carte graphique.

Après l'avoir évoquée début janvier et promis de fournir rapidement des informations, Nvidia n'avait plus rien dit au sujet de sa RTX 3090 Ti qui doit pourtant constituer la nouvelle offre très haut de gamme de sa série.

credit : Videocardz

Avec son GPU GA102-300 de 10752 coeurs CUDA et ses 24 Go de mémoire GDDR6X en 21 Gbps fournissant une bande passante de plus de 1 To/s, elle offrira des performances exceptionnelles, à la hauteur de son TGP de 450W qui préfigure les puissances requises pour les cartes graphiques de la prochaine génération.

Elle sera également la première carte graphique à adopter le nouveau connecteur 16 broches compatible PCIe Gen 5. Son prix n'est pas encore connu mais il sera sans doute salé.