La Nvidia Shield TV Pro à prix réduit ! Mais aussi notre sélection du jour (Disque dur, Smartphones, etc)

Le bon plan du jour concerne la Nvidia Shield TV Pro qui vous permet de transformer rapidement votre télévision classique en Smart TV, idéale pour les amateurs de streaming ! La Nvidia Shield TV pro vous permet d'avoir accès a du contenu de qualité autant sur le plan visuel avec Dolby Vision, mais aussi sur le plan audio avec Dolby Audio !

De plus, en choisissant cette solution pour le streaming, vous bénéficierez également d'une puissance unique pour pouvoir jouer à vos jeux avec la puce Tegra X1+. Vous profiterez également d'une télécommande équipée de commandes vocales, de boutons rétroéclairés et de bien d'autres fonctionnalités. Enfin, la Shield TV Pro est compatible avec Google Assitant et Amazon Alexa !

La Nvidia Shield TV Pro est en promotion à 204 € au lieu de 219 € chez Amazon !

Ci-dessous les meilleures promotions du jour :

