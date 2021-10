Nvidia : vers des RTX 3050 et 3050 Ti en version desktop ?

Avec sa série RTX 3000, Nvidia avait fait un choix : celui de commencer son catalogue de cartes à la référence RTX 3060 pour les desktop, en évinçant ainsi le modèle d'entrée de gamme RTX 3050 uniquement décliné sur mobile.

Malheureusement, l'arrivée des Radeon RX 6600 et 6600 XT sur le marché pourrait menacer la marque. Les cartes d'AMD viennent se positionner face aux RTX 3060 sur le plan tarifaire, Nvidia pourrait donc dégainer des RTX 3050 et 3050 Ti pour s'installer sur un segment sans aucun concurrent.

Selon les rumeurs, la RTX 3050 aurait droit à une puce GA107-350 et la version Ti une puce GA106-150 pour un total respectif de 2304 et 3072 cœurs CUDA. La RTX 3050 embarquerait de 4 à 8 Go de RAM tandis que la version Ti afficherait de 6 à 12 Go.

Reste à savoir quelles seront les performances de ces cartes, mais aussi quel impact la production de ces cartes aura sur celles qui ont déjà beaucoup de difficulté à sortir des usines du fait de la crise des composants.