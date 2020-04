obsolescence : Samsung abandonne son Galaxy S7

Samsung a donc mis fin au suivi logiciel de sa gamme de smartphones Galaxy S7 et Galaxy S7. Les deux modèles, prote-étendard de la marque lors de leur lancement commercial en 2016 auront ainsi profité de plusieurs mises à jour majeures.

Cela faisait déjà quelque temps que les smartphones ne profitaient plus des évolutions d'Android, mais Samsung continuait à distiller des mises à jour d'interface, de sécurité et de fonctionnalités sur les deux appareils.

Si les détenteurs de ces smartphones regrettent l'abandon par la marque on peut malgré tout se féliciter d'un suivi exemplaire de la part du fabricant : rares sont encore ceux à proposer un suivi de leurs appareils sur une aussi longue durée.

C'est d'ailleurs sans doute Samsung qui a montré l'exemple au fil des années, en jouant de la situation comme d'un argument de vente, poussant les autres constructeurs à s'aligner et à proposer des suivis toujours plus longs, allongeant la durée de vie des appareils. Avec 4 ans de suivi, les acheteurs peuvent avoir le sentiment d'avoir rentabilisé leur investissement, une situation qui prend de plus en plus d'importance alors que l'on voit les smartphones évoluer de plus en plus souvent autour des 1000 euros.