Comment conserver son numéro de téléphone grâce au code RIO

Pour conserver son numéro de mobile lors d’un changement d’opérateur, il convient d’obtenir son numéro RIO. Découvrez dans cet article comment procéder pour l'obtenir.

Face à la concurrence très rude, les changements d’opérateurs deviennent très fréquents et pas question d'abandonner son numéro de téléphone lors du transfert ! Pour pouvoir continuer à bénéficier des meilleures offres sans pour autant devoir changer de numéro, vous découvrirez ce qu’est un numéro RIO, et comment l’obtenir.

Qu’est-ce que le code RIO ?

Le code RIO, ou relevé d’identité opérateur, est un code composé de 12 caractères permettant d’identifier votre numéro de téléphone. Il est unique. Les deux premiers caractères permettent d’identifier l’opérateur, 01 pour Orange, 02 pour SFR, 03 pour Bouygues et enfin le 04 pour Free. Le troisième permet de définir si vous êtes une entreprise ou un particulier via les lettres E et P. Les 6 caractères suivants représentent votre numéro de contrat et les 3 derniers permettent de vérifier l’exactitude des informations précédentes via un code généré par le biais d’un algorithme. On obtient donc un code de la forme XX-X-XXXXXX-XXX.



Comment obtenir son code RIO ?

Pour obtenir son code RIO, il existe plusieurs méthodes. La plus simple consiste à appeler le 3179 quel que soit votre opérateur. Une messagerie automatique vous donnera votre code RIO. Inutile de vous jeter sur un bout de papier pour l’écrire, vous recevrez en même temps un SMS contenant le code.

Vous pouvez également récupérer ce numéro directement auprès de vos opérateurs qui possèdent des numéros dédiés à cela.

Orange / Sosh : le 527, le 0800 003 179 ou le service client au 3900

SFR / Red : le 933, le 0800 973 179 ou le service client au 1023.

Bouygues / B&You : le 658, le 0800 943 943 ou le service client au 1064.

Free Mobile : pas de numéro disponible, en revanche il est possible de récupérer son numéro RIO via son espace client dans la rubrique “Mes Informations”

Comment faire pour la portabilité du numéro ?

Dans la grande majorité des cas, elle est automatique, et vous n’avez rien à faire. Du moment que vous n’êtes pas engagé, il vous suffit de souscrire chez un autre opérateur en sélectionnant l’option pour conserver votre numéro de téléphone, il vous est alors demandé de fournir votre code RIO et le tour est joué, le nouvel opérateur se chargera du reste. Simple !