OC : le Ryzen 3 3100 (AMD Zen 2) poussé à 5923 MHz !

L'architecture Zen2 déployée par AMD au fil de quelques références d'entrée de gamme ces dernières semaines fait des émules.

Ainsi, le Ryzen 3 3100 qui constitue le bas du catalogue de la marque a été pris pour cible par l'overclockeur TSAIK qui souhaitait juger du potentiel du processeur. Et le choix a été plutôt judicieux, même s'il révèle surtout les capacités naturelles de l'architecture Zen 2 à développer son plein potentiel en overclocking.

Le CPU dont la fréquence standard de fonctionnement est annoncée à 3,9 GHZ a ainsi été poussé à 5923 MHz. C'est finalement peu éloigné d'une précédente expérience menée par l'individu qui avait poussé le Ryzen 9 3950X à 6041 MHz.

Tout le monde ne sera pas en mesure d'atteindre ces sommets : l'overclocking réalisé est avant tout une démonstration technique et nécessite un peu d'équipement, notamment un système de refroidissement à l'azote liquide. La tension du processeur a été réglée à 1,45 V et le tout était monté sur une carte mère MSI MAG X570 Tomahawk et une barrette de 8Go de DDR4-1600.

Sans battre le précédent record, il s'agit de la deuxième meilleure performance. Cet exploit pourrait donc susciter un intérêt particulier des utilisateurs pour le Ryzen 3 3100 qui, rappelons-le, est vendu autour des 100 euros.