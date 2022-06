Ocellus Games : un nouveau studio Français de développement de jeux vidéo

Longtemps partenaire de grands éditeurs et studios, Ocellus gagne en autonomie et lance son propre studio de développement, installé dans la région Lyonnaise.

C'est une petite pépite française qui prend un peu plus son envol : Ocellus vient de lancer Ocellus Games, un studio de développement de jeux vidéo indépendant.

Longtemps positionné comme un prestataire tiers au service d'autres géants, Ocellus a participé au développement de nombreux jeux connus (Talking Tom, Astérix & Obélix, Clash of Clan, Clash Royale ou récemment Fortnite). L'activité de la structure n'a ainsi cessé de gagner en puissance depuis sa création en 2015 et en 7 ans, la société française s'est taillé une solide réputation.

Ocellus a ainsi participé à divers projets pour Square Enix, Supercell, Snap.inc, Microids, Epic Games... Le tout depuis son siège original basé à Lyon qui emploie actuellement une quarantaine de personnes, et autant à l'international.

Pour compléter son activité principale, Ocellus vient ainsi de lancer Ocellus Games, son propre studio de développement de jeux vidéo. Ocellus rêve ainsi de créer " une ruche créative inspirante qui facilite la synergie entre les équipes et le partage du savoir".

Cyril Corallo, fondateur et Directeur Général d'Ocellus a partagé : "La mission d'Ocellus a toujours été de se positionner comme un écosystème qui mixe prestations de services et développement. Créer nos propres œuvres a toujours fait partie des projets de l’entreprise, mais nous avons préféré commencer l’activité par le service, afin de se donner le temps d’apprendre ce que nous ne connaissions pas. Nous cherchons à concevoir des univers et des produits de divertissement de haute qualité, qui sont appréciés à l'échelle mondiale, que ce soit pour des clients ou pour nos futurs joueurs. Nous travaillons de manière transparente entre les équipes, les fuseaux horaires, les disciplines et les technologies pour créer des produits intemporels et emblématiques, sur toutes les plateformes et tous les supports "