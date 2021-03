Oclean X Pro Elite : la nouvelle brosse à dent connectée d'Oclean

Oclean est sur le point de lancer un nouveau produit Oclean X Pro Elite qui représente l’avènement des brosses à dents électriques connectées. Cette nouvelle brosse à dents connectée est la première brosse à dents à inclure une réduction de bruit permettant une nouvelle expérience de brossage pour ses utilisateurs, ultra silencieuse avec seulement 45 dB.

En plus de cette nouveauté, la Oclean X Pro Elite se contrôle à l'aide d'un bouton placé sous l'écran couleur (et oui il y a un écran !), qui vous permettra de choisir vos préférences de brossage et vous donnera accès à de multiples possibilités comme par exemple vérifier l'était de votre brossage avec un schéma des 8 zones à brosser.

Le système de nettoyage est considérablement amélioré, l'orientation de la tête de la brosse a été élargie et les poils en diamant DuPont sont utilisés pour maximiser leur densité. Tout en protégeant l’émail des gencives, elle permet de nettoyer entre les dents et apporter une expérience de nettoyage plus approfondie.

Vous pourrez également suivre avec attention le bon déroulement de votre brossage de dents via une application gratuite dédiée sur smartphone. Vous pourrez profiter d'une très bonne autonomie entre deux recharges, recharge qui ne dure que 3,5 heures avec l'utilisation de la charge sans fil.

La toute nouvelle brosse à dents Oclean X Pro Elite sera disponible à partir du 29 mars en précommande en avant-première chez AliExpress, Amazon et eBay au prix de 59,99 $ au lieu de 69,99 $ et ce jusqu'au 20 avril. Pendant la période de prévente, du 29 mars au 5 avril, pour toute commande effectuée, vous aurez une chance d'obtenir des cadeaux comme la trottinette électrique Xiaomi 1S, une autre brosse à dents S1, des brosses à dents de remplacement et d'autres surprises. Les cadeaux seront distribués comme lors d'un tirage au sort. Et pour terminer, pendant la période du 6 au 20 avril, pour tout achat de la Oclean X Pro Elite vous aurez la possibilité d'obtenir des têtes de brosse à dents de remplacement, des commandes gratuites et une loterie pour gagner des smartphones Xiaomi M34+ 128 Go.





