La brosse à dents électrique et intelligente OcleanX Pro Elite bénéficie d’une belle réduction

Quelques mois après sa sortie, la brosse à dents, la Oclean X Pro Elite est disponible aujourd’hui au prix très intéressant de 56 € avec le code OC8. En moins de deux mois, la marque en a vendu plus de 100 000, générant une rupture de stock mondiale, et le tout avec un retour positif des utilisateurs.

La Oclean X Pro Elite est une brosse à dents de type sonique équipée d'une tête ovale, qui peut être changée. Elle se charge grâce à sa base connectable en USB. Un support rond magnétique avec adhésif 3M au dos est fourni pour la ranger facilement à l’endroit que vous souhaitez. Grâce à son moteur, la brosse à dents atteint une vitesse maximale de 42 000 tours par minute, tout en restant silencieuse grâce à la technologie de réduction du bruit par ultrasons WhisperClean 2.0.

La Oclean X Pro Elite est une brosse à dents connectée. Via le Bluetooth, vous pouvez la connecter à votre smartphone et utiliser l’application Oclean disponible en français. La brosse est équipée d’un écran tactile couleur permettant de la contrôler, mais vous pourrez également l’utiliser en mode manuel via l’écran tactile couleur intégré et le bouton d’action présent. Une excellente idée !

Au niveau du brossage des dents, 4 modes sont disponibles :

Sensible

Nettoyer

Massage des gencives

Blanc pour une utilisation avec un produit

La force de brossage peut être réglée avec 32 niveaux de puissance, le temps de brossage de 2 à 3 minutes, et on peut choisir parmi 20 types de programmes de brossage disponibles.

L’écran vous indique aussi à la fin du brossage, l’efficacité de votre lavage en pourcentage. Cela rajoute un côté ludique à la brosse à dents qui attirera les enfants. L’application Oclean permet de vous aider à optimiser le lavage en fonction de l’état de vos dents. On peut mettre en place des plans personnalisés.

Grâce à sa batterie, la brosse à dents a une autonomie d’environ 35 jours avec un temps de recharge d’environ 3,5 heures grâce à la charge sans fil.

La brosse à dents Oclean X Pro Elite est disponible au prix réduit de 56 € avec le code OC8 sur le site officiel de Oclean, avec la livraison gratuite.