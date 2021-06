L'intelligente OcleanX Pro Elite est devenue une tendance dans le secteur des brosses à dents électriques

Oclean est une marque bien connue dans le domaine notamment des brosses à dents connectée avec de nombreux modèles à son catalogue, tous d'excellente qualité, votre serviteur en utilisant d'ailleurs une au quotidien ;)

Il y a quelques semaines Oclean présentait un nouveau modèle, la Oclean X Pro Elite, disponible aujourd'hui au prix ultra intéressant de seulement 51 € au lieu de 86 € prix officiel (55€ aujourd'hui, 51€ le 21 juin). Dès son lancement cette dernière a rencontré un gros succès avec 100 000 unités vendues en moins de 2 mois et une rupture de stock mondiale, tandis que les avis laissés par les consommateurs étaient tous très positifs.

Pour rappel, la Oclean X Pro Elite est une brosse à dents de type sonique équipée d'une tête ovale, que vous pourrez charger facilement via la base de recharge indépendante à brancher en USB. Oclean fourni également un support rond magnétique avec adhésif 3M au dos pour la ranger facilement à l'endroit de votre choix. Le moteur sans balais intégré est à lévitation magnétique et présente une force de brossage maximale de 220 gf.cm et une vitesse maximale de 42 000 tours par minutes le tout dans un extrême silence avec l'utilisation de la technologie de réduction du bruit par ultrasons WhisperClean 2.0.

S'agissant d'une brosse à dents connectée, il vous suffira de la relier en Bluetooth à votre smartphone et d'utiliser l’application Oclean disponible en français. Mais vous pourrez également l'utiliser en mode manuel via l'écran tactile couleur intégré et le bouton d’action présent. Une excellente idée !

Au niveau du brossage des dents, 4 modes sont disponibles :

Nettoyer

Sensible

Massage des gencives

Blanc pour une utilisation avec un produit ou un dentifrice de blanchiment des dents

Vous pourrez également régler la force de brossage jusqu'à 32 niveaux de puissance, le temps de brossage de 2 à 3 minutes, et choisir parmi les plus de 20 types de programmes de brossage disponibles.

Et pour les aficionados du brossage, l’écran indique à la fin l’efficacité de votre lavage en pourcentage, plus vous êtes proche de 100%, meilleur aura été votre brossage. Une idée intéressante pour s'améliorer et encore plus pour les enfants, d'autant plus que vous pourrez visualiser les zones non brossées ou pas assez. Oclean APP permet en effet aux utilisateurs d'associer des plans de brossage professionnels en fonction de l'état bucco-dentaire et des habitudes alimentaires de l'utilisateur, ou de personnaliser des plans personnels. Le programme de brossage d'Oclean vous aide ainsi à vous brosser les dents plus efficacement.

L'autonomie est d'environ 35 jours, et le temps de recharge d'environ 3,5 heures avec l'utilisation de la charge sans fil.

La récente brosse à dents Oclean X Pro Elite est donc disponible au prix fortement réduit de 51 € au lieu de 86 € sur la boutique officielle de Oclean chez AliExpress, avec la livraison gratuite depuis la Belgique (plus rapide) ou l'Espagne (55 € aujourd'hui, 51 € le 21 juin).