Grosse promotion sur les brosses à dents de chez Oclean, mais aussi les smartphones POCO...

Dans le monde des objets connectés, les brosses à dents ont leur mot à dire. Les modèles Oclean X Pro et Oclean X Pro Elite en sont un très bon exemple. Équipées d’un écran Oled et pilotées par une application mobile, elles sont actuellement en réduction avec d’autres produits.

Les Oclean X Pro et Oclean X Pro Elite sont des brosses à dents connectées et intelligentes équipées d’un écran tactile, ce qui n’est pas commun dans le monde des soins dentaires.

Ces deux modèles de brosses à dents sont électriques à technologie sonique et non pas oscillo-rotative comme la plupart de leurs consœurs. Les poils des brosses effectuent des vibrations ultra rapides, jusqu’à 42 000 par minute. Elles se rechargent entre 3 et 4 heures pour une durée maximale de 40 jours d’utilisation grâce à une batterie de 800 mAh.

Les modèles sont accessibles avec différents coloris, les brosses sont livrées avec leur support qui fait aussi office de chargeur à induction, elles pèsent 99 g pour la X Pro contre 110 g pour le modèle Elite. De plus, elles sont équipées d’un écran OLED de 0,9 pouces. Ce dernier est personnalisable depuis l’application Oclean mais surtout, ll permet d’afficher heure/date, le niveau de batterie, le type de mode de nettoyage, les statistiques…

La brosse est équipée de filaments de type DuPont, matériaux antibactériens et plus solides dans le temps. Il est possible de choisir parmi 13 programmes (nettoyage hypersensible, brossage gencive, nettoyage appareils orthodontiques…) et de sélectionner jusqu'à 32 niveaux d’intensité de nettoyage.

Via son écran OLED, elles vous donneront la performance de nettoyage et vous indiqueront grâce à une analyse de mouvement, la zone des dents que vous avez ratée.

La Oclean X Pro Elite est un modèle supérieur avec en plus un bruit généré plus faible de seulement 45 dB, un mode en plus pour les gencives sensibles, une détection des zones de nettoyage plus poussée...

Vous pouvez trouver la Oclean X Pro Elite à 64 € au lieu de 86 € avec le code REMISE3 et la Oclean X Pro à 48 € au lieu de 78 € avec le code REMISE3, la livraison est gratuite depuis la Belgique.





