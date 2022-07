Oclean X Pro Sonic Electric Toothbrush : la brosse à dents intelligente qui détecte les zones oubliées

Oclean est une entreprise spécialisée dans les soins bucco-dentaires. Elle propose des brosses à dents électriques soniques intelligentes, des stérilisateurs de brosse à dents ou encore des soins à eau propulsés.

Aujourd'hui, elle met en avant sa brosse à dents Oclean X Pro Sonic Electric Toothbrush.

Cette dernière dispose d'une puissance de brossage de 82 000 microvibrations par minute et avec pas moins de 32 niveaux d'intensité et de 3 programmes de nettoyage. La brosse à dents est équipée d'un bouton placé sous l'écran couleur qui permet de choisir vos préférences de brossage et vous donnera accès à de multiples possibilités.

Elle propose la technologie Blind Zone Detection qui inclut un gyroscope à 6 axes intégré qui détecte vos mouvements et génère des rapports. Ces derniers vous indiquent à quels endroits vous n'avez pas brossé vos dents. Le but est bien d'optimiser votre nettoyage afin d'éviter la formation de plaques. Vous profitez donc de rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Un coach parfait pour vos dents !

La brosse à dents Oclean X Pro Sonic Electric Toothbrush s'associe à l'application d'Oclean qui permet justement de consulter votre journal de brossage et donc de suivre avec attention votre hygiène dentaire. Vous avez aussi la possibilité de suivre toutes ses informations depuis l'écran qui accompagne la brosse à dents.

La Oclean X Pro possède la certification IPX7 et est donc waterproof. Pour finir, l'autonomie de la brosse permet une utilisation pendant 40 jours et le temps de charge est de 2 heures seulement.





Sur Amazon, la brosse à dents électrique Oclean X Pro Sonic Electric Toothbrush bleu est au prix de 53,33 € au lieu de 71,21 € avec la livraison gratuite. Trois autres couleurs sont disponibles : vert, rose et violet, et elles sont au prix de 56 € au lieu de 80 € toujours sur Amazon.



