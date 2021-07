Oculus Quest 2 : arrêt des ventes après des problèmes de peau chez les utilisateurs

Le réseau social Facebook a ordonné l'arrêt de la vente des casques Oculus Quest 2. Propriétaire de la marque depuis quelques années, la décision fait écho à des problèmes rencontrés par certains utilisateurs du casque de réalité virtuelle.





Certains joueurs ont ainsi indiqué avoir souffert d'irritation de la peau localisée aux zones de contact du visage avec la mousse du casque. Une irritation qui n'entraine pas de réaction allergique, mais qui se veut suffisamment désagréable pour que Facebook décide d'opérer quelques changements.

Selon Facebook, le problème ne concernerait que 0,1% des utilisateurs et propose d'offrir un rebord en silicone pour remplacer le support en mousse.

L'arrêt des ventes n'est toutefois pas uniquement lié à ce problème puisque Facebook en profite pour faire évoluer son casque, principalement au niveau de la quantité de stockage embarqué qui double pour passer de 64 à 128 Go. La version 64 Go sera vendue jusqu'à épuisement des stocks avant que la version 128 Go ne devienne la référence.

Les embouts silicone seront intégrés dans toutes les nouvelles boites du casque, mais si vous souhaitez en récupérer un, une page de demande a été mise en ligne ici.