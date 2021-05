Oculus Quest 2 : un casque de réalité virtuelle tout-en-un à partir de 349 €

Créé par Oculus VR (société appartenant à Facebook), le Quest 2 est un casque de type VR qui est le successeur du premier modèle du même nom. Le casque de réalité virtuelle a la particularité d’être relié directement au compte utilisateur du réseau social. Cela permet aux possesseurs du casque de retrouver leurs amis afin de découvrir des mondes ou d’assister à des événements en direct. Le Quest 2 d’Oculus disponible en deux modèles Le Quest 2 de la firme Oculus se décline en deux modèles : une version 64 Go et une autre de 256 Go. Les deux casques sont respectivement proposés au prix de 349 euros et 449 euros. Le casque Oculus Quest 2 est d’ailleurs vendu sur le site Cdiscount. En accompagnement du Quest 2, le casque est fourni avec deux manettes Touch, un câble de chargement, deux piles AA, un adaptateur secteur et un espacement pour lunettes. Pour plus d’accessoires, le site marchand français suggère deux protections faciales et deux anneaux anti-lumière, une sangle Elite, un étui de transport ou encore un câble Link.

Quelles sont les caractéristiques de l’Oculus Quest 2 ?

Compatible VR sur PC (par l'intermédiaire du câble Oculus Link en option), le casque tout-en-un Oculus Quest 2 dispose notamment d’un écran LCD avec une résolution de 1832 x 1920 pixels par oeil et une fréquence d’affichage de 90 Hz, d’une capacité de 64 Go ou de 256 Go, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un processeur Qualcomm Snapdragon XR2. Au niveau des dimensions, le produit mesure 19,15 cm de largeur et 14,25 cm de hauteur. Pour le poids, l’appareil pèse 500 grammes.

On remarque aussi la présence d’un suivi de mouvement optimisé avec les manettes Oculus Touch et de haut-parleurs intégrés pour une immersion à 360 degrés. La configuration s’effectue sans PC ni console. Et une diffusion en direct est possible sur TV compatible ou sur l'application Oculus.

Enfin, à propos de l’autonomie, l’Oculus Quest 2 peut être utilisé pendant une durée de deux trois heures après une charge complète.

Une utilisation assez simple

L’Oculus Quest 2 a un avantage par rapport aux autres casques VR de la concurrence. En effet, il ne nécessite aucune caméra de détection pour son bon fonctionnement. Pour l’installation, il suffit de sortir le casque de sa boîte, de le mettre sur la tête, de le démarrer et de le configurer pour se servir du Quest 2. Et cela, partout où vous le souhaitez.

Au cours de l’étape du démarrage, l’interface demandera à l’utilisateur de se connecter à son compte Facebook. Dans le cas contraire, le compte Oculus est toujours valable mais, au-delà du 31 décembre 2022, il sera nécessaire d’utiliser un compte Facebook.

Se procurer des jeux pour le Quest 2

Le meilleur moyen de se procurer des jeux pour le Quest 2, c’est de se rendre sur le Quest Store officiel d’Oculus. Au sein de cette boutique en ligne (également disponible via l’application dédiée téléchargeable sur iOS et Android), on y retrouve une pléiade de titres payants et triés par catégorie. Parmi ces titres, certains sont en promotion pendant une durée limitée, d'autres sont présentés en tant que coup de cœur par Oculus ou sont en précommande avant la sortie officielle.

Après avoir choisi le jeu désiré, il ne reste plus qu’à suivre les instructions au niveau de l’application mobile et du casque Oculus Quest 2, et surtout de profiter de la réalité virtuelle.

La communauté semble quasi unanime sur ce casque VR, qui est considéré par beaucoup comme la meilleure option pour tester le domaine de la réalité virtuelle. Pour rappel vous pourrez le trouver à partir de 349 euros.